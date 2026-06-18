カマタマーレ讃岐は18日、MF岩本和希が双方合意の上で契約を更新しないことで合意したと発表した。同選手は関西学院大から2020年に入団した選手で、これまでJ3で127試合(3得点)。今年の百年構想リーグにも13試合に出場していた。クラブを通じ「6年半という長い間お世話になりました。苦しい時間ばかりでしたが、たくさんの人との出会い、経験が僕の人生の財産になりました。クラブが成長していく過程を共に過ごせた事も光栄