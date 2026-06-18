ジュビロ磐田は18日、増嶋竜也氏(41)がトップチームコーチに就任すると発表した。同氏は関東社会人リーグ1部のSHIBUYA CITY FCで監督を務めていた。磐田は15日に秋葉忠宏監督の就任を発表している。クラブを通じ「ジュビロ磐田の勝利のために、秋葉監督を全力で支えてまいります。この素晴らしいクラブの一員として戦えることに感謝するとともに、その責任の重さを強く感じています。これまで培ってきた知識と経験、そして情熱