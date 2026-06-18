富士フイルム株式会社は、「Xシリーズ&XFレンズ 2026年夏キャッシュバックキャンペーン」を6月18日（木）にスタートした。対象製品の購入で所定のキャッシュバックが受けられる。 最大3万円がキャッシュバックされるのは、「X-H2S」および「X-H2 XF16-80mm レンズキット」。その他「X-H2」が2万円還元など、比較的高額のキャッシュバックが設定されている。 応募するには、製品の購入後「FUJIFILM