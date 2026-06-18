マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が17日（日本時間18日）、本拠地T-モバイルパークでのオリオールズ戦に「3番中堅」で先発出場。4回裏の第2打席に二塁打を放ち、メジャー通算「125二塁打、125本塁打、125盗塁」を達成した。球団公式によると、出場665試合での達成はメジャー史上3番目のスピード記録になるという。イチローの愛弟子としても知られる25歳が順調なキャリアを歩んでい