「味わい／香り／彩りから見つめるルネサンス」を切り口に、レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》からインスパイアされた特別メニューを期間限定で販売します。「ルーヴル美術館展ルネサンス」コラボレーション アフタヌーンティーセットお好みのスイーツ４品または３品と、お好みのお茶をセットでどうぞ。レオナルド・ダ・ヴィンチの《美しきフェロニエール》に着想を得たスイーツをお選びいただけます。※14:00