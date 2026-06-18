中東情勢の影響で石油製品が調達しづらい状況を受け、金子国土交通相が建設現場などを視察しました。金子国交相は18日朝、都内の住宅の建設現場で建設資材などの納期が長引いている現状を聞きました。建設事業者「常に不安と闘いながら工事をしている」その後、路線バスの会社を訪れ車両整備の担当者から、入手しづらいエンジンオイルなどは早めに仕入れ先に必要な量を連絡するといった工夫をして調達していると説明を受けました。