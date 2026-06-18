女優北川景子（39）が18日、都内で、「ルーブル美術館展ルネサンス」（9月9日〜12月13日、東京・国立新美術館）記者発表会に出席した。同展覧会は「ルネサンス」がテーマ。イタリアで花開き、15世紀後半から16世紀後半にかけてヨーロッパ各地で隆盛したルネサンス美術の本質的な特徴のいくつかを、選び抜かれた50点あまりの作品を通して浮かび上がらせる。展覧会アンバサダーを務める北川は「ルネサンスっぽいシャツで」とシック