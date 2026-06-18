警視庁中国人富裕層から依頼を受け、うその在留資格申請をして中国籍のベビーシッターを不正入国させたとして、警視庁国際犯罪対策課は18日までに、入管難民法違反（上陸）の疑いで、東京都港区、会社役員藍沢鵬程容疑者（39）と、妻のオリビア容疑者（37）を逮捕した。警視庁によると、2人は容疑を否認している。藍沢容疑者の会社ホームページによると、日本への移住を希望する中国人富裕層の生活支援をうたっている。2人の