女優の米倉涼子（50）が30年ぶりにバレエの舞台に立つ。かつて所属していた谷桃子バレエ団の新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」に出演することが発表され、18日、都内で行われた会見に出席した。「小さいころからやっていて20歳で離れたけど、まさかこんな機会をいただけるとは」と出演オファーに驚きを口にした。米倉は5歳からクラシックバレエを習い始め、15年間続けてきた。同バレエ団の高等科にも所属し、同団の総監