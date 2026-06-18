18日、衆議院政治改革委員会において、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案に関する審議が行われ、中道改革連合の後藤祐一議員が企業団体献金などをめぐる第三者機関のあり方について与党側を追及した。その際、後藤議員が答弁姿勢に対して「まぁいい、もう聞かない」などと呆れたような様子を見せる一幕があった。 【映像】後藤氏が呆れ？の瞬間（実際の様子）後藤議員は、自民・維新案で国会に置かれる「学識経