Bリーグ・群馬クレインサンダーズの中村拓人（25）が18日、結婚したことを自身のSNSで発表した。「いつも変わらぬご声援ありがとうございます。ご存知の方もおられるかと思いますが、結婚いたしました」と喜びの報告をした。相手についてSNSでは触れていない。Xでは、和装姿で新婦と頭を下げるツーショットも添えられた。「実は入籍自体は少し前に済ませておりましたが、このたび和装で写真を撮る機会があったので、このタイ