女優北川景子（39）が18日、都内で、「ルーブル美術館展ルネサンス」（9月9日〜12月13日、東京・国立新美術館）記者発表会に出席した。美術館好きで2児の母である北川は「いつどんな時代に、どんな方々が、どういう思いで、何を伝えたいと思って作ったのかなと、作り手の方の思いを考えています」。そして「長女も絵を描くのが好き」だという。「幼稚園で書いた絵を持って帰ることがあったり、家でも絵を描くことが多いんですけ