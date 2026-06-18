米倉涼子（50）が、谷桃子バレエ団の約10年ぶりの新作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」（新国立劇場オペラハウスで8月9〜11日）への出演が決定し、18日に都内で出演決定報告会を開いた。劇中で、シンデレラの亡き母で再生と復活の象徴となる大蝶々（マザーバタフライ）を永橋あゆみとダブルキャストで演じる。米倉は、5歳から15年間、クラシックバレエを続けており、約30年ぶりにバレエ経験を生かして今回、出演する。かつて谷桃