【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 ・Standard Edition 価格：6,930円（パッケージ版） 価格：6,930円（ダウンロード版） ・Special Edition 価格：9,900円（ダウンロード版） Cygamesは、Nintendo Switch 2／プレイステーション 5／プレイステーション 4／P