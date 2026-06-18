関西テレビ(カンテレ)は18日、関西電力と、在阪放送局で初となる太陽光発電によるコーポレートPPA(電力販売契約)を締結したと発表した。カンテレ本社○サステナビリティ方針に基づく具体策同局は、持続可能な社会の実現に向け、2026年2月にグループの指針となる「サステナビリティ方針」を策定。今回の契約は、その方針に基づき、経営の最重要課題の一つである環境負荷低減に向けた具体的施策として実施するものとなる。コーポレー