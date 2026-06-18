見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第59回）が18日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）が実習生を守るためにとった行動が描かれると、ネット上には「根回しが凄いな」「本当良い人」「バーンズ先生らしい」などの声が集まった。【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）は虎太郎（小林虎之介）と再会卒業式の日。りん（見上）、