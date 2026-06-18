公式サイトで発表サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の全104試合を生配信するスポーツチャンネル「DAZN」は18日、同日を持って「DAZN Soccer」の新規受付を停止すると公式サイトで発表した。「DAZN Soccer」はサッカー専門の視聴プラン。契約から最初の3か月間は月額980円、以降は月額2600円となる年間プランだったが、2026年5月30日から6月11日午後8時までの間（以下、対象期間）に一部月額プランと受け取れる記載、表示