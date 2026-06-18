女優の米倉涼子が１８日、都内で谷桃子バレエ団新制作公演「ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ（シンデレラ）」（８月９〜１１日、新国立劇場）の出演決定報告会を行った。演じるのは、シンデレラの亡き母で再生と復活の象徴である大蝶々（マザーバタフライ）。同団プリンシパル・永橋あゆみさんとのダブルキャストとなる。５歳から１５年間クラシックバレエを習っていた米倉。谷桃子バレエ団の高等科に所属した経験を持ち、谷桃子さんから