TBSの山形純菜アナウンサー(31）が17日、自身のインスタグラムを更新。休日にランチを満喫したことを報告した。 【写真】豪華すぎるランチ！食べ過ぎに注意してくださいね 「平日ランチは手作り弁当で節約してるから(最近サボってるけど笑)休日ランチはちょっと贅沢に」と投稿。「海鮮食べ放題で、メインディッシュさらにはデザートブュッフェも付いててお腹も心も満たされました」と満足したようで、「