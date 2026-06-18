コートジボワール代表FWエリー・ワイは釈放後に大会へ初戦にも先発出場コートジボワール代表FWエリー・ワイが、北中米ワールドカップ（W杯）の開幕わずか数日前にフランス国内で逮捕されていたことが明らかになった 。英紙「ミラー」は、大会の開幕直前に浮上したスキャンダルに注目。「W杯のスターが大会前に八百長疑惑で『逮捕された』」と見出しを打って報じている。フランス1部のニースに所属する23歳のワイは、チームの