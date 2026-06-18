対象となる顧客への具体的な対応内容は同日中に改めて案内へスポーツチャンネル「DAZN」が6月18日、サッカー専用プラン「DAZN Soccer」の新規受付を停止すると発表した。発表によると、DAZN Soccerの案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、顧客に誤解を招く可能性があったことが確認されたという。同社は事態を重く受け止め、顧客への対応を最優先とするために新規受付の停止