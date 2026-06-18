関西最大級の馬の祭典『第6回 OSAKA ホースフェア』が、6月27日・28日の2日間、大阪南港ATCホールで開催される。【写真】大阪南港に登場する和田竜二調教師、角居勝彦元調教師ら同イベントは、乗馬・競馬・ホースセラピー・馬具など、馬に関わるあらゆる分野が垣根を超えて集結する「馬の総合博覧会」で、今回は過去最多となる60以上のブースが出展予定。馬雑貨マルシェや最新の乗馬ブランドのPOP-UPに加え、子どもに人気の