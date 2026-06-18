お笑いコンビ「はんにゃ.」川島章良（44）の元妻でブロガーの菜月さんが18日までに自身のブログを更新。川島との現在の関係について言及した。菜月さんは「手続きと報告会」と題してブログを更新。「今日はゆったりした1日だと思っていたのになんやかんやと予定が入りバタバタです！！」と近況を報告しつつ「夕方からは子供の予定なのであと少しガッツで乗り切る」とこの日のコーデも披露した。続けて「ちょっとした手続きで