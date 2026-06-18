きょう午後1時ごろ、羽田空港からロンドンへ向かう旅客機内でスマートフォンから煙が出ているのが確認されました。すでに機内に設置している消火器で消火されていて、乗客乗員およそ210人に、けが人はいないということです。警視庁などによりますと、午後1時ごろ、「出発前の航空機内で火災」と119番通報がありました。羽田からロンドンへ向かうブリティッシュエアウェイズ6便が離陸のため滑走路に向かっていたところ、スマートフ