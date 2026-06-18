保釈され、頭を下げるバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告＝18日午前、東京都港区大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で17日に起訴された、バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）が18日、警視庁本部から保釈され「今回の事件について深く反省している」と述べた。スーツ姿の佐藤被告は東京都港区の弁護士事務所前で、集まった報道陣に対し「バレーボール関係者や世間の皆さまに申し訳なく思っている」と頭を下