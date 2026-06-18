18日県内では、民家の付近でクマの目撃情報が相次いでいます。警察から18日に発表されている午後1時現在の目撃情報です。（※以下、発表順）◆村上市・18日午前5時30分頃、村上市宿田・体長約1メートルのクマ1頭を目撃・民家の玄関先で目撃◆十日町市・18日午前7時45分頃、十日町市中条己の道路上・体長1.2メートルのクマ1頭を目撃・道路を横切り山の中へ走っていった・1km圏内に集落あり◆上越市・18日午前8時40分頃