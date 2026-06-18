18日午前、にかほ市の市道でクマ2頭が目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは、にかほ市三森字御堂森の市道です。由利本荘警察署の調べによりますと、18日午前9時半ごろ、散歩をしていた70代の男性が道路を横断するクマ2頭を目撃しました。クマの体長はいずれも約1メートルだったということです。近くの民家までは約60メートルの場所で、付近ではほかにも目撃情報が