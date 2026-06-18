NTTは18日、第41期定時株主総会を開催し、NTTドコモの通信品質改善策や金融事業の強化、次世代通信構想「IOWN」の進捗状況などを明らかにした。ドコモのネットワークインフラ立て直しを急ぎつつ、成長基盤となる金融事業を拡大する。 NTT 代表取締役社長 島田明氏（提供：NTT） 通信品質の改善と顧客対応の課題 モバイル通信品質の向上を最重要課題と位置づけ、昨年度は総数1万2000の基地局を増設した。利用が