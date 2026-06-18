全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のワイン酒場『人形町cado（カド）』です。和＆洋をアレンジ、センス抜群の料理をナチュラルワインと小皿料理をひと通り楽しんだ帰り道、思わず口に出たのがこの言葉。ご近所さんがうらやましい〜！実は五反田に1号店があり、人形町は2店目の出店だ。コンセプトの「大人のワイン酒場」という基本軸は両店とも同じだが、料理はそ