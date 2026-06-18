言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、通気性の良い衣類、足元の汚れをきれいにするアイテム、そして冷暖房に影響を与えるものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字をつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。な□□くく□□きね□□かヒント：暑い季節に着用する、半袖や