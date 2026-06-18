「準固体モバイルバッテリー」山善は、発火リスクの低減に配慮した「準固体電池」採用の「準固体モバイルバッテリー」を、6月下旬から、同社ECサイト「山善ビズコム」およびECモール「くらしのeショップ」、全国の家電量販店やホームセンターなどで順次発売する。近年、モバイルバッテリーにおける発火・発煙事故が社会的な関心事となっている。一般的に使用されているリチウムイオン電池は、電解液に可燃性の有機溶剤を使用してい