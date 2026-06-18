サッカーW杯の日本代表戦で、15日の初戦オランダ戦のNHK中継などで元日本代表・本田圭佑（40）の解説が注目を集める中、そのモノマネで知られるじゅんいちダビッドソン（51）が18日、TBSの情報番組「ひるおび」（月〜金曜前10・25）にVTR出演した。「W杯特需であの人にオファー殺到」という紹介で、「僕、キャンプ仕事とか本田仕事とかあるんですが、本田仕事でいうと、やっぱりオランダ戦終わってここ2、3日でバタバタバタと