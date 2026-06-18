「キルティングレザーシリーズ」サマンサタバサジャパンリミテッドが展開するブランド「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、秋冬のプレコレクションを発売する。レザーを使用した高級感溢れるアイテムから、秋の旅行シーズンにもおすすめのナイロンシリーズなどを展開する。「キルティングレザーシリーズ」は、洗礼されたスプリットレザーに繊細なステッチデザインを施した、高級感のあるレザーシリーズとなっている。キル