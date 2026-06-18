【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】東京・銀座の老舗映画館「シネスイッチ銀座」が公式サイトで10月25日をもって閉館すると発表した。老朽化でビルを建て替えるのが理由のようだが、その後の再開は未定という。ミニシアターブームをけん引した同劇場（籏興行が運営）の閉館は映画ファンにとって残念なニュースだ。昨年7月27日には丸の内TOEIが65年の歴史に幕を引いたばかり。シネマコンプレックス隆盛の時代だが、昔ながらの形態で奮