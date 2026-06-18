阪神は18日、「スタジアムヒーローズデー」で使用した特別ユニホームのチャリティーオークションを開催すると発表した。入札期間は18日〜27日まで。今月5日、6日、17日の楽天戦で、選手、監督、コーチが着用した上着と、選手未着用分の上着を出品する。経費をのぞく収益金を西宮市に贈呈し、西宮市内中学校の施設整備に役立てる。詳しくは球団サイトまで。