18日早朝、ウクライナがモスクワの石油精製所に対し、今週2度目となる攻撃を実施した/From Social Media（CNN）ウクライナは18日早朝、モスクワの主要な石油精製所を狙い、今週2度目となる攻撃を行った。ロシア当局が明らかにした。ウクライナ側は長距離攻撃によってロシアのエネルギーインフラへの攻撃を強化している。ロイター通信によれば、モスクワのセルゲイ・ソビャーニン市長はSNSのテレグラムで、南東部カポトニャ地区にあ