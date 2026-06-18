立憲民主党は、25日にも両院議員懇談会などを開催し、中道改革連合と公明党の両党との合流をめぐる協議体への参加の是非について、協議する方向で調整していることがわかった。複数の関係者が18日、FNNの取材に明らかにした。中道の小川代表は19日にも、立憲・公明両党に対し、合流について話し合う協議体の設置を呼びかける方向で調整を進めている。複数の関係者によると、これを受けて立憲は、25日にも党所属の国会議員を集めた