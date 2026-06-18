結婚式のご祝儀は3万円が相場とされていますが、遠方の式場までの交通費や宿泊費も自分で負担する場合はどう考えればよいのでしょうか。「出席するだけで5万円以上かかる」というケースも珍しくありません。 今回は、遠方の結婚式で悩みがちなご祝儀と交通費の関係について、一般的なマナーを確認してみましょう。 同僚の結婚式に出席するならご祝儀は3万円が目安 同僚の結婚式に招待された場合、ま