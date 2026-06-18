米スポーツ専門メディア「アスレチック」のエバン・ドレリッチ記者は１７日（日本時間１８日）、「ホームランダービーが制限時間を廃止する。ＭＬＢは今年のダービーで『スイング』システムを採用する」と報じた。球宴前日の７月１３日に「ホームランダービー」が行われる。同記者によればＭＬＢは今年、２０１４年から採用された時間制限を廃止するという。「１回戦２０スイング」「２回戦と３回戦１５スイング」とスイン