TWICEも所属するJYPエンターテインメントが手掛けたガールズグループWonder Girls出身のヘリムが、元テコンドー選手の夫との交際秘話を率直に打ち明けた。去る6月17日、YouTubeチャンネル「赤裸々タク・ジェフン」には、Wonder Girlsのメンバー、ソネとへリムがゲストとして出演し、思い切ったトークを展開した。【写真】Wonder Girlsメンバーが駆け付け…ヘリムの結婚式この日、MCのタク・ジェフンはヘリムに「ほかの男性と付き合