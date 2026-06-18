ENHYPENのジェイが、世界的ギターブランドとコラボレーションし、ファンへの思いを込めた特別なシグネチャーギターを発売する。6月18日、Epiphone（エピフォン）によると、ジェイとのコラボレーションで制作されたシグネチャーモデル「Epiphone Jay “Raoul” SG Tribute Plus」が、19日に韓国で先行販売を開始し、7月には日本でも正式発売される。【写真】「イケメンすぎ」ジェイ、完璧スーツ姿今回のコラボレーションは、普段か