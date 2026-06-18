Hearts2Heartsのステラが誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。所属事務所SMエンターテインメントによると、ステラは自身の誕生日である6月18日、サムスンソウル病院に3000万ウォン（約300万円）を寄付した。【写真】Hearts2Hearts、原宿で“平成ギャル”に大変身！この寄付金は、経済的に困難な状況にある小児患者たちの治療費支援に充てられる予定だ。（写真提供＝SMエンターテインメント）ステラステラは「ファンの皆さんから