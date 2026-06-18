【モデルプレス＝2026/06/18】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の誕生日祝いのプレートを披露し、話題となっている。【写真】42歳元AKB「花束みたい」12歳長女への生ハムサラダプレート公開◆大堀恵、娘のための生ハムプレート公開大堀は「長女12歳のお誕生日は、甘いものが苦手なのでケーキではなく」「大好きな生ハムサラダプレートを作りました」とコメントを添え、写真を投