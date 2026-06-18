TWICEが「TEAZEN」のイベントに登場した。6月18日午後、ソウル・鍾路区のカフェでTWICEのフォトコールイベントが行われた。【写真】モモに「服着て」の声この場にはTWICEのメンバー全員が出席した。「TEAZEN」は、健康と美しさを無理なく日常に取り入れるというコンセプトで、多くの支持を集めている発酵ドリンクブランドだ。今年1月、「TEAZEN」はTWICEをブランドモデルに起用したことを発表した。（写真提供＝OSEN）ツウィ（左）