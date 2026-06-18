【モデルプレス＝2026/06/18】元タレントの木下優樹菜が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘がヘアカットした姿を公開し、話題となっている。【写真】芸人の30代元妻「美人オーラすごい」ヘアカット後の娘公開◆木下優樹菜、娘のヘアカットのビフォーアフター公開木下は「Before」とコメントを添え、腰まであるスーパーロングヘアの娘の写真を投稿。続いて「あふたー バッサリ」とつづり、肩の下ほどまでの長さのセミ