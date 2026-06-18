セブン‐イレブン･ジャパンは、手軽に食べられる「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」を6月23日から、全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。【スイーツバーガー レアチーズ&アーモンドの画像はこちら】◆スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド価格:290円(税込313.20円)発売日:6月23日〜順次販売エリア:全国濃厚でありながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしい風味をプラスする