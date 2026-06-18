【女子旅プレス＝2026/06/18】東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」では、TVアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションイベント「ブルーロック in JOYPOLIS 3」を、2026年7月3日（金）から9月11日（金）まで開催。過去2回で好評を博した人気コラボの第3弾となり、初登場の音ゲーコースターを含む5つのアトラクションコラボをはじめ、限定メニューやオリジナルグッズ、ステージショーなどのコンテンツを多数展開す