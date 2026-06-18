年上の男性が好きなのに、恋愛対象として見てもらえないもどかしさを抱えている方もいらっしゃると思います。そこで、実際に年上を射止めた人のアプローチ方法に学ぶべく、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「『１０歳以上年上の男性』を振り向かせる行動」を教えていただきました。【１】「これでも子どもだと思いますか？」と不意打ちで男性の唇を奪う「何回アプローチしてもダメだったので…」（１０代女性）と、言葉