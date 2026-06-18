ＤｅＮＡは１８日、横浜スタジアムで１軍練習を行った。ナインは小雨の中約１時間半、１９日から再開するリーグ戦に備え汗を流した。練習後に取材に応じた筒香嘉智主将は１９日の阪神戦（横浜）に向け「レギュラーシーズン戻るんで、この２日間でいい準備をみんなできてると思いますし。１個ずつ勝っていくしかないと思うので、そこだけです」と表情を引き締めた。チームは借金１０で４位となっており「選手が持ってる能力を