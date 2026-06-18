タレントの大沢あかね（４０）と元モーニング娘。の藤本美貴（４１）が、１８日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）に出演した。「爆買いおしゃべりショッピング」と題して無印良品で買い物をする２人。収録中に会った生後６か月の赤ちゃんママのお悩み相談をすることになった。「日常生活でのモヤモヤはありますか？」と大沢が尋ねると、「産後なのかメンタルが落ちやすい」とのこと。料理は